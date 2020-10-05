Бишкек, , 12:40 — REGNUM Выборы в парламент Киргизии были свободными и легитимными. Об этом заявил 5 октября глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) депутат Госдумы РФ Сергей Крючек («Справедливая Россия»).

Он подчеркнул, что выборы в однопалатный парламент страны, Жогорку Кенеш, прошли в соответствии с действующим законодательством и принятыми Киргизией международными обязательствами. Миссия не отметила нарушений национального избирательного законодательства.

«Миссия признает прошедшие выборы депутатов парламента Кыргызской Республики открытыми, свободными и легитимными», — заключил Крючек.

Как сообщало ИА REGNUM, явка на парламентских выборах в Киргизии 4 октября составила 56,5% при 3,5 млн зарегистрированных избирателей. По предварительным данным, барьер в 7% преодолели партии четыре партии из 16: «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

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