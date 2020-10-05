Париж, , 13:00 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен предложил расширить преподавание арабского языка в местных школах, назвав такую меру «смелым республиканским шагом». Об этом он сообщил 4 октября в интервью Journal du Dimanche.

Миграция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Министр считает, что изучение арабского языка в школах могло бы «ослабить власть религиозных учреждений» и придать этому предмету более светский и республиканский характер.

«Когда я был маленьким, мои товарищи, такие же дети домохозяек, как я, выходцы из испанских и португальских семей, учили свой родной язык в школе. А мои двоюродные братья североафриканского происхождения могли учить арабский язык только в мечети», — рассказал Дарманен.

«Разве это то, чего мы хотим? Нам нужны молодые французы, которые говорят по-арабски», — резюмировал он.

Напомним, 2 октября президент Франции Эммануэль Макрон представил проект Закона о борьбе с исламским сепаратизмом, который правительство страны рассмотрит 9 декабря. Согласно новому законопроекту, каждая ассоциация, зарегистрированная на территории Франции, должна будет подписать контракт о соблюдении республиканских ценностей для получения государственных субсидий.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон представил закон о борьбе с исламским сепаратизмом