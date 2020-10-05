Киев, , 12:25 — REGNUM Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников отправился с рабочим визитом в Хорватию для изучения опыта этой страны в сфере деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий.

Об этом сегодня, 5 октября, сообщила пресс-служба министерства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, визит Резникова в Хорватию продлится до 7 октября.

«Сейчас минреинтеграции работает над государственной политикой деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины — частей Донецкой и Луганской областей и Крымского полуострова. Опыт Хорватии очень важен для нас в рамках безопасной реинтеграции», — подчеркнул в своем комментарии представитель правительства Украины.

Он также отметил, что украинский и хорватский народы связаны, поскольку страны имеют «одинаковые судьбы».

«Вы пережили оккупацию и восстановили суверенитет, пока же Украина переживает сложный период — возвращение оккупированных Россией Донбасса и Крыма. Республика Хорватия и дружественной хорватский народ являются ярким примером самоотверженной борьбы за свою свободу и достоинство», — заявил Резников.

Согласно информации пресс-службы, в течение 5−7 октября запланированы встречи с высокопоставленными лицами республики Хорватия, в частности, премьер-министром Андреем Пленковичем; также запланированы встречи с участниками «мирной реинтеграции оккупированных территорий» Хорватии (пресс-служба не уточняет, о ком конкретно идет речь).

ИА REGNUM напоминает, что это далеко не первый шаг Киева в этом направлении. Так, еще в 2018 году, при президенте Порошенко, в МИД страны заявляли, что Украина «предметно изучает» опыт Хорватии в сфере «деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории». Этой теме были посвящены несколько заседаний украинско-хорватской рабочей группы по сотрудничеству.

В 2019 году премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Грузия и Украина могут использовать опыт балканской страны при реинтеграции оккупированных территорий.