Москва, , 12:22 — REGNUM ВВС США в последние месяцы особенно активно пытаются изучать российские средства ПВО, используя провокационные манёвры вблизи российских границ, однако эффективность полученных данных невысока. Об этом 5 октября заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на телеканале «Россия 24».

«В момент, когда они уже выходят в районы выполнения боевых задач, у нас ПВО уже давно готово. Но, разумеется, используются те режимы боевой работы средств ПВО, которые предназначены для мирного времени. В реальной войне, конечно, будут и другие частоты, другие режимы модуляции», — заявил Коротченко.

«Мы реализуем эту ситуацию так, чтобы себе не нанести ущерб, но и потренировать систему ПВО по реальным целям», — указал он.

Эксперт также объяснил смысл действий ВВС США.

«У американцев есть, конечно, спутники, спутники аэрокосмической разведки. Они тоже ведут радиотехническую разведку, но дело в том, что здесь для тех, кто занимается электронной разведкой против России, их цель и задачи — использовать как можно больше инструментов для получения интересующей их информации. Потому самолёты электронной разведки — это свой сегмент ведения разведдеятельности, спутники — свой сегмент. Совокупно они пытаются получать информацию», — пояснил Коротченко.

В последнее время чаще происходят инциденты с участием самолётов НАТО в нейтральных водах вблизи территории России. Например, 11 сентября средства контроля воздушного пространства обнаружили два самолёта ВВС США, приближающиеся к государственной границе РФ.

4 сентября бомбардировщики ВВС США B-52 проходили около Крыма для изучения российской системы ПВО, также в начале сентября провокационный полёт был зафиксирован над нейтральными водами Баренцева моря.