Бишкек, , 12:17 — REGNUM Митинг сторонников партии Социал-демократов Киргизии (СДК), несогласных с итогами прошедших 4 октября парламентских выборов, проходит в центре Бишкека. Об этом сообщает 5 октября «Sputnik Киргизия».

Недовольные итогами выборов в Жогорку Кенеш — однопалатный парламент Киргизии — пришли на площадь Ала-Тоо. Представители СДК заявили, что не признают результаты голосования.

В митинге участвуют представители партий «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Реформа». Представители партий «Ата Мекен», «Республика», «Замандаш» и «Бир Бол» пришли к Театру оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, затем они направились на Ала-Тоо.

О «грязных» выборах заявил лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров. Он потребовал признать выборы недействительными.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, в парламент прошли четыре партии: «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Всего в голосовании участвовали 16 партий.

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