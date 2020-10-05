Нью-Дели, , 12:17 — REGNUM Переговоры о приобретении новых легких танков «Спрут-СДМ1», которые могут быть задействованы в высокогорных районах на границе с Китаем и Пакистаном, ведет с Россией индийское правительство. Об этом 5 октября сообщает газета The Economic Times.

Указывается, что индийская сторона перед заключением соглашения о покупке хочет провести свои испытания данных машин в тяжелых полевых условиях.

Также уточняется, что Индия может приобрести сразу 20 данных российских легких танков на общую сумму 5 млрд рупий (около $68 млн), так как ВС страны, по мнению издания, необходима такого рода военная техника из-за недавнего обострения на линии фактического контроля, которая разделяет Индию и Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября стало известно, что президент России Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди договорились провести саммит на территории Индии, когда это позволит эпидемическая ситуация.