Баку, , 12:07 — REGNUM Карабахский конфликт нуждается в политическом решении, причем соблюдать нужно не только принцип уважения территориальной целостности государств, но и право народов на самоопределение, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 5 октября, комментируя высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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Как сообщалось ранее, Алиев заявил, что «не согласен» с утверждением, будто у карабахского конфликта нет военного решения.

«Удивительно, что, несмотря на все прозвучавшие призывы к нему, президент Азербайджана продолжает упорствовать в ставке на военное решение, в ставке на силу. Применение военной силы есть отражение и продолжение определённой политики. Какую политику выражает и предвещает ставка Баку на войну? Повтор трагедии 1988 — 1994 годов?

В 1994 году, напомню, ставка на силовое подавление воли народа Нагорного Карабаха к самоопределению завершилась известным образом. Алиев, видимо, уверен, что теперь он точно возьмёт реванш. Но так ли будет на самом деле? И даже если ему удастся взять хотя бы относительный реванш, это станет предвестием ещё большей трагедии.

Карабахский конфликт нуждается в политическом решении, это понятно. Поиск этого решения, однако, вёлся все эти годы в неверном направлении, и это тоже сейчас понятно. Он вёлся на разбалансированной основе, когда один из двух основополагающих принципов международного права — принцип уважения территориальной целостности государств — полностью перевесил другой не менее значимый принцип: право народов на самоопределение. Это право не просто должно уважаться, но каждое входящее в ООН государство должно способствовать его осуществлению. В Декларации о принципах международного права от 1970 года ясно записано, что принцип ненарушения территориальной целостности действует в отношении государств, «соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов». Это, на мой взгляд, должны хорошо понимать не только в Баку.

В этой связи рассуждения премьер-министра Армении об исторических аспектах нагорно-карабахской проблемы, как и согласие Еревана на то, чтобы трехсторонний формат урегулирования (соглашение о прекращении огня, напомню, подписывали три стороны, включая Степанакерт) был изменён на двусторонний формат, являются ошибочными. Двадцать шесть лет, прошедшие после 1994 года, свидетельствуют о наличии ясно выраженной воли народа Нагорного Карабаха к тому, чтобы иметь своё государство. Это государство является фактом, оно состоялось.