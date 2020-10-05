Варшава, , 12:06 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в республике не планируют возвращаться к практике первой волны коронавируса и вводить общенациональный карантин. Об этом он сообщил в интервью для Rzeczpospolita.

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»Я не исключаю, что районы, где наибольшее число случаев заражения, столкнутся с еще более жесткими ограничениями. Однако общенациональный карантин, понимаемый как прекращение любой активной деятельности по всей стране, и возврат к ситуации, которая была весной, не рассматривается», — об этом заявил Недзельский в ответ на вопрос журналистов о новом карантине.

Министра также спросили по поводу новых мер ограничений. «В настоящее время мы рассматриваем дальнейшее ограничение сферы обслуживания, например, ограничение работы кафе и ресторанов. Пока мы остановились на том, что они не будут работать после 22 часов», — сообщил глава минздрава.

Чиновник также подчеркнул, что «наиболее важным показателем развития пандемии является смертность, которая упала на 1,5% за последние несколько месяцев: с более чем 5% в мае до 3,5% сегодня».

"Это показывает как эволюцию самого вируса, так и работу нашего медицинского персонала, который уже получил нужный опыт и теперь намного лучше лечит и предотвращает тяжелое протекание COVID-19», — добавил он.