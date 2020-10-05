Москва, , 12:03 — REGNUM Разведывательная деятельность США у границ России стала в последние месяцы заметно агрессивнее. Об этом 5 октября заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на телеканале «Россия 24».

«Это серьёзный вопрос, и это вопрос нашей национальной безопасности, потому что впервые такие вещи мы фиксируем», — заявил Коротченко.

«Да, в Арктике раньше, да и сейчас американские стратеги выполняют боевые задачи. Но, посмотрите, речь уже идёт о воздушном пространстве, об акватории Чёрного моря. Об использовании воздушного пространства Украины для отработки тех же задач. Поэтому здесь, помимо самолётов-разведчиков, нас крайне беспокоит вопрос того, что по нам реально отрабатывают — пока что в учебном варианте — реальные ядерные удары», — указал он.

В последнее время чаще происходят инциденты с участием самолётов США и НАТО в нейтральных водах вблизи территории России. Например, 11 сентября средства контроля воздушного пространства обнаружили два самолёта ВВС США, приближающиеся к государственной границе РФ. Неделей ранее провокационный полёт был зафиксирован над нейтральными водами Баренцева моря.