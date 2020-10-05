Стокгольм, , 12:21 — REGNUM Сразу после того как в 1994 году затонул пароход «Эстония», один из членов экспертной группы, генеральный секретарь шведского отделения Красного Креста Петер Ёрн выступал за поднятие более 850 тел погибших на поверхность и передачу их родственникам. Однако это предложение было отвергнуто, что затрудняет поиск причин гибели «Эстонии» спустя 26 лет. Об этом 5 октября сообщает газета Expressen.

Напомним, что в конце сентября был показан документальный фильм Discovery, где публике были представлены новые обстоятельства трагедии, унесшей жизни более 850 человек. С помощью специальной техники для работы на глубине съемочной группе удалось обнаружить 4-метровую пробоину в корпусе судна.

Сразу после этого в эстонских и шведских средствах массовой информации начали распространяться предположения, что к гибели «Эстонии» привело ее столкновение со шведской подводной лодкой. Однако в настоящее время работа аквалангистов не представляется возможной, поскольку сам затонувший паром и территорию вокруг него защищены законом, запрещающим нарушать покой захоронения.

В свою очередь, Петер Ёрн, возглавивший в 1997 году аналитическую группу, которая изучала последствия трагедии, заявляет, что еще тогда он и его коллеги дали понять, что поднятие тел на поверхность является осуществимым заданием для аквалангистов. Однако власти предпочти отклонить данную инициативу.

«Мы пришли к выводу, что это реализуемо, что и подтвердили аквалангисты в документальном фильме. Они знали, где находились жертвы. Как на корабле, так и вокруг него», — объяснил Ёрн.