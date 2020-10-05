Стокгольм, , 12:54 — REGNUM 5 октября «Шведские демократы» представят альтернативный законопроект бюджета в противовес проекту правительства. В частности, одной из примечательной мер по борьбе с кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции, стала раздача так называемых «вертолетных денег». Об этом 5 октября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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По данным журналистов издания, альтернативные бюджет «Шведских демократов» предусматривает единовременную выплату в размере 10 000 крон (€958) каждому гражданину Швеции и 5 000 крон (€579) на детей в возрасте до пяти лет. Предлагается, что суммы будут выплачены в следующем году и будут распределены через персональные налоговые счета физических лиц.

«Это дорогой законопроект, 82 миллиарда крон (€7,58 млрд)», — заявил представитель партии по экономическим и политическим вопросам Оскар Шёстедт.

По его словам, такие затраты оправданы, потому что выплаты в следующем году проявятся в виде ускорения темпов роста экономики в будущем.

Напомним, что термин «вертолетные деньги» принадлежит американскому экономисту, лауреату Нобелевской премии по экономике Милтону Фридману. Он представил эмиссию упрощенно в виде разбрасывания финансовых средств с вертолета. Как полагают экономисты «вертолетные деньги» разгонят инфляцию и простимулируют экономическую активность.