Токио, , 11:53 — REGNUM Министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура получил конверт с бритвенным лезвием и угрозами. Об этом 5 октября сообщает агентство Kyodo.

По информации журналистов агентства, указанный конверт доставили в здание правительства Японии, расположенное в центральной части Токио, 2 октября. Когда сотрудник канцелярии министра вскрыл его, он обнаружил там лезвие и записку. На последней несколько раз от руки было написано слово «умри», автор записки назвал себя фанатом министра Нисимуры.

Также сообщается, что токийская полиция была извещена о данном послании и в настоящее время ведет расследование данного факта.

Напомним, Ясутоси Нисимура с 2019 года находится занимает должность министра по восстановлению экономики страны и также занимается мерами по борьбе с пандемией коронавируса.