Киев, , 11:51 — REGNUM Экс-президент Грузии, занимающий должность главы комитета по реформам на Украине, Михаил Саакашвили забыл, что он являлся почетным доктором Ереванского государственного университета (ЕГУ). Об этом он рассказал в эфире телеканала «Мтавари архи».

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Бывший грузинский лидер прокомментировал решение лишить его почетной степени, принятое ученым советом ЕГУ 1 октября.

«У меня так много почетных докторских степеней, я действительно не помню, был ли я вообще почетным доктором в каком-либо университете Еревана. Дай бог им здоровья, но я этим не лишусь чинов», — сказал Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение о лишении экс-президента Грузии почетного звания направил в ЕГУ министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян. Это было сделано после того, как Саакашвили, когда в Нагорном Карабахе развернулись масштабные бои, заявил, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

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