Москва, , 11:48 — REGNUM В последние месяцы резко возросло число инцидентов с перехватом самолётов НАТО у российских границ — в альянсе таким образом изучают возможности нанесения реальных ударов ракетами с ядерными боеголовками. Об этом 5 октября заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на телеканале «Россия 24».

«Летают не только самолёты-разведчики. Летают американские стратегические бомбардировщики Б-52. Они являются носителями крылатых ракет с ядерными боеголовками», — заявил Коротченко.

«Как совсем недавно делали заявления наши военные руководители, отрабатываются реальные удары с использованием крылатых ракет с ядерными боеголовками по объектам на территории России — в частности, в Крыму, на юге России и так далее», — указал он.

В последнее время учащаются инциденты с участием самолётов НАТО в нейтральных водах вблизи территории России. Например, 11 сентября средства контроля воздушного пространства обнаружили два самолёта ВВС США, приближающиеся к государственной границе РФ. Неделей ранее провокационный полёт был зафиксирован над нейтральными водами Баренцева моря.