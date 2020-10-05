Москва, , 11:45 — REGNUM Некоторые группы населения США оказываются невидимыми для американской социологии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал итоги очередного опроса, проведенного Wall Street Journal и телеканалом NBC News, который показал, что кандидат в президенты США Джо Байден на 14% опережает действующего главу Белого дома Дональда Трампа.

«Опросы нередко ошибаются. И дело не в том, что организаторы опросов стоят на той или другой стороне. Например, во время предыдущих президентских выборов социология оказалась неспособна уловить реальное положение дел в обществе, — сказал Кагарлицкий. — Отчасти это связано с клише и стереотипами самих социологов. Отчасти с тем, что им не удавалось сделать такую выборку, куда попадали бы избиратели Трампа. У многих из них нет социальных сетей, а может быть, и телефона. Поэтому социология их просто упорно не видела. А вот зарегистрироваться и проголосовать они смогли. Поэтому некоторые группы населения оказались для социологии невидимы».

Кроме того, как подчеркнул Кагарлицкий, в Америке очень важно не только то, сколько сторонников у того или иного политика, но и то, как они распределены по штатам.

«Решающее значение могут иметь несколько колеблющихся штатов. И может статься так, что в Калифорнии у Байдена огромное преимущество, но зато Трамп выиграет несколько колеблющихся штатов и соответственно получит большинство выборщиков, — сказал Кагарлицкий. — Кстати, с Хиллари Клинтон так и получилось. Она действительно получила больше голосов американцев, чем Трамп. Но по штатам большинство оказалось у Трампа. И Трамп сейчас ведет кампанию точно так же. Поэтому сейчас полной ясности нет».

Однако, как пояснил социолог, оба основных кандидата уже жалуются на предстоящие фальсификации и на то, что итоги выборов будут подтасованы, и их не надо будет признавать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что у Трампа есть неплохие шансы победить Байдена.

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