Баку, , 11:36 — REGNUM С начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны погибли 24 мирных жителя, 121 получил ранения. Об этом 5 октября сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

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"В результате обстрелов с армянской стороны с 27 сентября по сегодняшний день погибли 24 мирных гражданина, ранен 121», — сообщили в ведомстве.

Также уточняется, что пострадали 56 гражданских объектов и 306 жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои. Турция открыто поддерживает Азербайджан и отправляет в зону боёв боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.

Ранее в пресс-службе министерства иностранных дел Армении заявили, что Ереван предпримет все меры, необходимые для предотвращения военных преступлений Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе.

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