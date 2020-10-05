Киев, , 11:35 — REGNUM На кого был рассчитан спектакль с отставкой Витольда Фокина с поста первого заместителя главы делегации Украины в контактной группы — на украинцев или на Кремль, задается вопросом украинский политолог Виктор Небоженко.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Со своими комментарием о последних событиях в стране Небоженко выступил сегодня, 5 октября.

Эксперт отмечает, что с самого начала было видно, что «устаревший» первый премьер-министр Украины, политикпрошлого столетия Фокин не подходит под «опасную роль» активного участника запутанных и мало легитимных минских переговоров по Донбассу.

«Тем более на стороне Украины. Но его уговорили и он заговорил — это было ужасно», — отмечает Небоженко.

По мнению политолога, случай с Фокиным означает, что в офисе президента Украины в настоящий момент нет ни эффективной стратегии мирных переговоров с Россией, ни политиков, способных ее реализовать.

«Есть только плохо скрываемое ожидания чуда в Минске на переговорах или наивное ожидание пощады Ермаку и Зеленскому со стороны Кремля», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Фокина после выступления политика на заседании комитета Рады, где он сделал несколько резонансных заявлений, в т.ч. — что не видит войны с Россией.

3 октября в эфире украинского телевидения глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что решение о приглашении Фокина в делегацию было коллективным. Он еще раз подчеркнул, что высказывания первого премьера — это его личное мнение, далекое от официальной позиции государства.