Тбилиси, , 11:26 — REGNUM Между министром экономики Грузии Натией Турнава и заместителем министра торговли США Джозефом Семсаром прошла онлайн-встреча, на которой стороны обсудили соглашение о свободной торговле между двумя странами. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба минэкономики Грузии.

По данным ведомства, грузинская сторона инициировала исследование, которое показало, что заключение соглашения будет выгодно и Вашингтону, и Тбилиси.

«Это была наша просьба, которая была воспринята весьма позитивно, чтобы ускорить и активировать этот процесс», — процитировали в пресс-службе Турнава.

Министр экономики Грузии заявила, что соглашение о свободной торговле будет сочетать политические и экономические интересы США и Грузии, а также будет способствовать евроатлантическому курсу Тбилиси.

Стоит отметить, что основными торговыми партнерами Грузии являются Россия, Турция и Азербайджан. США, по данным за 2019 год, находилась на седьмом месте по объемам торговли с Грузией.

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