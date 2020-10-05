Москва, , 11:15 — REGNUM Действующий глава Белого дома Дональд Трамп смог победить на прошлых выборах президента США, так как сосредоточил свои усилия на колеблющихся штатах, в то время как команда его соперницы Хиллари Клинтон ориентировалась на всю страну сразу. Об этом 5 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал итоги опроса, проведенного Wall Street Journal и телеканалом NBC News, который показал, что кандидат в президенты США Джо Байден опережает Трампа на 14%.

«Главная проблема таких опросов в том, что они проводятся по всем США сразу, — сказал Вассерман. — А там довольно хитрая система выборов. Грубо говоря, каждый штат голосует как единое целое. Каждый из кандидатов выставляет в каждом из штатов свой список выборщиков, и проходит в коллегию выборщиков тот список, за который проголосует больше народу. Причем число выборщиков от каждого из субъектов федерации разное. Конкретно число выборщиков равно числу депутатов в обеих палатах Федерального собрания. В нижней палате число депутатов пропорционально общему числу избирателей, а в верхней по два депутата от каждого субъекта федерации. Соответственно получается, что голоса жителей разных субъектов федерации весят по-разному».

Кроме того, Вассерман отметил, что многие из штатов десятилетиями голосуют за представителя одной и той же партии, и шансы демократа победить в Техасе или республиканца — в Калифорнии почти равны нулю.

«Всё решают те несколько штатов, где общественное мнение колеблется, — сказал Вассерман. — Где сторонников обеих основных партий примерно поровну. И на прошлых выборах Трамп сосредоточил практически все свои усилия в этих нескольких колеблющихся субъектах федерации, а Клинтон — по всей стране равномерно. Поэтому во всех колеблющихся субъектах победил именно Трамп. И сейчас Трамп придерживается прежней стратегии. Он борется за эти немногие колеблющиеся штаты, и соответственно общегосударственные опросы отражают картину в каком-то смысле правильную. В 2016 году Клинтон действительно набрала голосов больше, чем Трамп, но благодаря колеблющимся штатам Трамп выиграл».

Поэтому, как полагает Вассерман, те опросы, что публикуются сейчас, имеют довольно мало шансов реалистично отразить происходящее в стране.

«И если смотреть на колеблющиеся штаты, то у Трампа есть неплохие шансы на победу. Хотя, по последним данным, даже в колеблющихся штатах Байден его опережает. Но отрыв очень невелик», — подытожил Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что готов повременить со следующими теледебатами из-за того, что у действующего президента США Дональда Трампа выявлен коронавирус.

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