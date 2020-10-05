Ереван, , 11:09 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана обстреливают столицу Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт системами залпового огня, заявил 5 октября официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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"Азербайджан обстреливает ракетными средствами Степанакерт. Использует «Смерч», «Полонез», а также ракеты турецкого производства Kasirga», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои. Турция открыто поддерживает Азербайджан и отправляет в зону боёв боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.

Ранее в пресс-службе министерства иностранных дел Армении заявили, что Ереван предпримет все меры, необходимые для предотвращения военных преступлений Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе.