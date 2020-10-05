Киев, , 10:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский окончательно развеял миф о том, что является сторонником мира в Донбассе. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин 5 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Зеленский отказался от исполнения Минских соглашений и больше не является «президентом мира», он не может и не хочет принести мир Донбассу», — написал парламентарий.

По его словам, президент Украины не заступится и не поддержит никого, кто реально выступает за мирное урегулирование донбасского конфликта, что в очередной раз показала история с отставкой бывшего замглавы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина.

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«Зеленский предал своих избирателей, и это предательство поставило Украину в крайне невыгодное положение. Украина больше не нейтральная зона разграничения НАТО и России, а является передовым рубежом НАТО против России», — подчеркнул Кузьмин.

Он отметил, что недавние учения НАТО на Украине, сопровождавшиеся пролётом иностранных бомбардировщиков над городами страны, являются провокацией войны с Россией.

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«В воздухе запахло войной. Войной между войсками НАТО и Россией на территории Украины», — уверен Кузьмин.

Парламентарий подчеркнул, что команда президента Украины лишь играет роль «миротворцев», а на самом деле просто цепляется за власть.

«Он (Зеленский — ИА REGNUM) — политический банкрот, ему пора уходить», — подытожил Кузьмин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Украина не будет вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, оказывая военную помощь Армении или Азербайджану.

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