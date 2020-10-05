Киев, 5 октября 2020, 10:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский окончательно развеял миф о том, что является сторонником мира в Донбассе. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин 5 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, президент Украины не заступится и не поддержит никого, кто реально выступает за мирное урегулирование донбасского конфликта, что в очередной раз показала история с отставкой бывшего замглавы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина.
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Он отметил, что недавние учения НАТО на Украине, сопровождавшиеся пролётом иностранных бомбардировщиков над городами страны, являются провокацией войны с Россией.
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Парламентарий подчеркнул, что команда президента Украины лишь играет роль «миротворцев», а на самом деле просто цепляется за власть.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Украина не будет вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, оказывая военную помощь Армении или Азербайджану.
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