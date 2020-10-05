Берлин, , 10:38 — REGNUM Пандемия коронавируса усложнила переговоры Евросоюза с Великобританией о Brexit, многие вопросы еще открыты. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас по итогам переговоров с координатором ЕС на переговорах с Британией Мишелем Барнье.

«Пандемия коронавируса сделала переговоры еще более сложными, с любой точки зрения. Но она сделала соглашение (ЕС с Британией) еще более необходимым», — цитирует его РИА Новости.

Маас добавил, что ЕС по-прежнему «хочет решения, но, конечно, есть области, которые для нас очень важны».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Лондоне начался последний этап переговоров Великобритании и ЕС, на котором стороны должны согласовать условия будущих отношений. Британский премьер Борис Джонсон предупредил, что переговорный процесс необходимо завершить к саммиту Евросоюза 15 октября.

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