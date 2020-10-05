Гонконг, Китай, , 10:54 — REGNUM Определённые изменения произошли в жизни Гонконга после введения здесь с подачи Пекина закона об обеспечении национальной безопасности. В изменениях есть «тревожные признаки», заявил представитель ЕС в этом специальном административном районе КНР Томас Гноччи в интервью газете South China Morning Post, опубикованном 5 октября.

«Мы видим, как разные сектора в обществе меняют свое поведение. И нас это беспокоит», — отметил Гноччи.

Так, под самоцензурой школы стали изменять учебные программы, журналисты теперь иначе ведут репортажи, пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что в Гонконге должны соблюдаться определённые основные свободы, например, судебная власть должна оставаться независимой. В ЕС отследят поведение судебной системы после введения закона о нацбезопасности.

За ситуацией будут внимательно следить представители бизнеса, так как верховенство закона крайне важно для делового доверия. На территории Гонконга работают 1,6 тыс. европейских компаний.

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