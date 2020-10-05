Джакарта, , 10:32 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в стране «неплохо» борются с пандемией, сообщает Kompas.

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«Давайте судить, основываясь на фактах и данных, а не на догадках. Я могу сказать, что борьба с COVID-19 в Индонезии неплохая, даже достаточно хорошая», — заявил президент Индонезии.

Глава государства заявил, что количество случаев и смертей, связанных с COVID-19, в Индонезии намного выше, чем в других странах с большой численностью населения.

Издание отмечает, что Индонезия находится на 23-м месте в мире по числу положительных случаев SARS-CoV-2. Выше Индонезии находится ряд стран с большой численностью населения, например, США, Индия, Бразилия.

Кроме того, президент заявил, что экономические достижения Индонезии в разгар пандемии были не очень плохими.

«Что касается экономики, наши достижения тоже не так уж плохи. Наша экономика находится в упадке, да, это факт. Но у какой страны не упал рост экономики?» — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, у сотрудников посольства Японии в Индонезии обнаружили коронавирус.

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