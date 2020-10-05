Джакарта, 5 октября 2020, 10:32 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в стране «неплохо» борются с пандемией, сообщает Kompas.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»
«Давайте судить, основываясь на фактах и данных, а не на догадках. Я могу сказать, что борьба с COVID-19 в Индонезии неплохая, даже достаточно хорошая», — заявил президент Индонезии.
Глава государства заявил, что количество случаев и смертей, связанных с COVID-19, в Индонезии намного выше, чем в других странах с большой численностью населения.
Издание отмечает, что Индонезия находится на 23-м месте в мире по числу положительных случаев SARS-CoV-2. Выше Индонезии находится ряд стран с большой численностью населения, например, США, Индия, Бразилия.
Кроме того, президент заявил, что экономические достижения Индонезии в разгар пандемии были не очень плохими.
«Что касается экономики, наши достижения тоже не так уж плохи. Наша экономика находится в упадке, да, это факт. Но у какой страны не упал рост экономики?» — заявил Джоко Видодо.
Как сообщало ИА REGNUM, у сотрудников посольства Японии в Индонезии обнаружили коронавирус.
Читайте также: Коронавирус обнаружен у сотрудников посольства Японии в Индонезии
Читайте развитие сюжета: Вооруженные силы Индонезии просят помочь в борьбе с эпидемией