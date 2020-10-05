Ереван, , 10:25 — REGNUM Заявления Азербайджана об обстреле армянской стороной азербайджанских районов Апшерона и Хызы бездоказательны. В Ереване их расценивают как провокационные, написала пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Азербайджанская сторона, подчеркнула она, без каких-либо доказательств заявляет, что армянские военные взяли под прицел Апшерон и Хызы.

«Очередная ложь явно свидетельствует о том, что Азербайджан готовит почву для провокации», — заключила Степанян.

Позднее она добавила, что азербайджанская сторона возобновила наступление в южном направлении Арцахского фронта. Между конфликтующими сторонами идут ожесточённые бои.

Читайте также: В Азербайджане сообщили об обстреле со стороны ВС Армении трех городов