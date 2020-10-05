Баку, , 10:24 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле ряда городов республики с территории Армении.

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"В настоящее время города Бейляган, Барда и Тертер подвергаются обстрелу со стороны ВС Армении. Предпринимаются адекватные меры», — сообщили в минобороны Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев перечислил населённые пункты, по его словам, освобождённые от армянской оккупации. Это город Джебраил и сёла Кархулу, Шюкюрбейли, Юхары Маралъян, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Деджал, Махмудлу, Джафарабад.

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