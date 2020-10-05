Каракас, , 10:23 — REGNUM Почти 93% венесуэльцев высказались в пользу принятия законопроекта о борьбе с блокадой. Законопроект был инициирован и представлен на дебатах Национального учредительного собрания президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Согласно опубликованным властями данным, более 12 млн человек ответили на вопрос о необходимости такого законопроекта через платформу Sistema Patria. Почти 93% заявили о неприятии финансовой блокады и санкций со стороны США, а девять из десяти человек считают необходимым требовать отмены санкций.

В ходе выступления Мадуро пояснил, что законопроект призван изменить экономическую стратегию в условиях санкционного давления — например, создать стимулы для экономики. В случае принятия законопроекта он будет направлен в Конституционную палату Верховного суда Венесуэлы для проверки на соответствие с конституцией страны.