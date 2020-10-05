Тбилиси, , 10:29 — REGNUM Распространяемые в соцсетях сообщения, будто через грузинскую территорию в Азербайджан перевозят оружие, не соответствует действительности. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», заявил на брифинге замминистра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия.

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"Недавно распространялась информация, якобы в Азербайджан через территорию Грузии завезено оружие, что однозначно является дезинформацией», — сказал замглавы МИД.

Он призвал население, в том числе представителей армянской диаспоры, не поддаваться на провокационные заявления, и отметил, что Грузия приостановила перевозку военных грузов через свою территорию как в Армению, так и в Азербайджан.

Стоит отметить, что в грузинском регионе Самцхе-Джавахети, который граничит с Арменией и Турцией, в основном проживают армяне. После начала масштабных боевых действий в Нагорном Карабахе, в крае население выходило на акции протеста, требуя пропустить гуманитарный груз в Армению, а также для того, чтобы воспрепятствовать въезду грузовых автомобилей из Турции.

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