Баку, , 10:15 — REGNUM В данный момент азербайджанские города Барда, Тертер и Бейляган подвергаются обстрелам со стороны ВС Армении. Об этом 5 октября сообщает минобороны Азербайджана.

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"В настоящее время города Бейлаган, Барда и Тертер находятся под обстрелом вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что азербайджанским оборонным ведомством в ответ на этом «принимаются адекватные меры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что большинство иностранных журналистов покинуло Степанакерт после того, как город стал подвергаться обстрелам азербайджанской стороны.

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