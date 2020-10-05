Андрей Маленький, 5 октября 2020, 13:04 — REGNUM Федеральное Собрание было не всегда таким, как сегодня. Были времена, когда на полном серьёзе правительство вставало в очередь из субъектов права законодательной инициативы для того, чтобы внесенный им законопроект был рассмотрен в Государственной думе. Сейчас же ни один законопроект — кто бы ни был его автором — не приобретёт законодательной перспективы без одобрения в аппарате кабинета министров. Канул в лету январь 2000 года, когда в результате открытого сговора проправительственной депутатской фракции «Единство» и контрправительственной фракции КПРФ ни на один управленчески и содержательно значимый пост в демократически избранной палате вообще не были допущены депутаты всех иных депутатских объединений. Сейчас же некоторые председательские кресла в комитетах палаты переданы в оппозиционные фракции, хотя это всего лишь один из их немногих бонусов. Забыто, когда в отделе оперативной подготовки и выпуска стенограмм заседаний Госдумы всякий раз сразу после пленарки толпились сотрудники и помощники депутатов, пытаясь раздобыть результаты поименного голосования депутатов. Тогда это имело медиазначение для пропаганды эффективности депутатских объединений и имиджевое значение — для публичного рейтинга персон конкретных депутатов.

Государственная Дума
Государственная Дума
Иван Шилов © ИА REGNUM

С тех пор не изменилось лишь число депутатов в Госдуме, а большую их часть перестали узнавать в лицо. Медиа прекратили интересоваться результатами голосования вообще. Администраторы федеральных телеканалов перестали выискивать оригинальные фигуры в депутатском или сенаторском корпусе для приглашения на телепередачи — из-за тщетности усилий. Всё то, что раньше имело решающее значение, ушло на задний план. Индивидуальные различия между депутатами и личностные особенности в работе председателей Государственной думы начиная с 2003 года оказались стертыми.

Стилевые изменения в руководстве думским процессом и его содержании стали происходить с приходом в председательское кресло В. Володина:

  • была наконец-то прекращена практика проведения пленарных заседаний при полупустом зале;
  • осуждена привычка массового сбора «соавторских» подписей под законопроектами депутатов, не имевших никакого отношения к написанию текстов;
  • разгружено и опустело долговременное хранилище тысяч единиц законопроектов, по политическим и иным причинам отложенных в долгий ящик;
  • запрещено народным избранникам голосовать по доверенностям не только на заседаниях Госдумы, но и в комитетах;
  • изменился образ палаты как безумного принтера или места, где дискуссии неуместны;
  • большее число законов стало напоминать законы прямого действия, но не из-за того, что приобрели максимально возможную конкретность и детальность, а из-за усиления подконтрольности работы правительства по выпуску подзаконных актов.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Duma.gov.ru

В общем, всё устоялось и могло бы продолжаться со стилевой модернизацией того или частичной оптимизацией другого.

И вдруг посредине парламентского сезона всей политической системе назначена перезагрузка, а Федеральному Собранию предложено перейти на новые правила игры пока без смены играющих команд и парламентских игроков (переход «игроков» из одной палаты в другую и обратно не в счет, это просто перемена слагаемых). Началось всё с внезапной и почти полной смены состава кабинета министров накануне правительственного отчета о работе за год, включая и министров, обласканных депутатами и сенаторами, с президентских предложений о конституционных поправках, изменяющих в том числе полномочия Госдумы и Совфеда. Государственной думе вменялась обязанность утверждать по представлению президента Российской Федерации кандидатуры председателя правительства Российской Федерации, а по представлению председателя правительства Российской Федерации — кандидатуры заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров. Разговор об этом факте как о доверии главы государства к депутатам и сенаторам политкорректен, хотя после внесения в Государственную думу президентского законопроекта «О правительстве Российской Федерации» кажется, что это тест еще и на сообразительность. С этим — проблема. Депутатско-сенаторские комментарии к законопроекту свидетельствуют, что в палатах пока отфиксировали очевидное и давно проговоренное — новый порядок назначения и освобождения от должности федеральных министров и председателя правительства, а также то, что именно президент осуществляет общее руководство правительством. Пояснительная записка, которой президент сопроводил законопроект, оказалась весьма краткой, не содержащей прямых подсказок и расшифровок, без ответов на вопросы — почему так, а не иначе. Поэтому, чтобы именно от депутатов Государственной думы получить ответы, нужно их сформулировать: комментировать федеральный конституционный закон даже в формате законопроекта призваны члены представительного и законодательного органа государственной власти.

Итак, президентом внесен новый федеральный конституционный закон, а не поправки в действующий федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» или его новая редакция. Три четверти 60-страничного текста нового закона по форме либо по основной мысли и содержанию дублируют текст предшественника. Следовательно, новые новеллы из четверти текста носят исключительно принципиальный характер, что и объясняет необходимость конструирования нового законопроекта. Они создают новый контекст для реализации отредактированных или по-новому изложенных норм, правил и полномочий правительственной деятельности. Это — в общем плане.

Поправки к Конституции РФ
Поправки к Конституции РФ
Duma.gov.ru

Теперь — конкретно. О принципах деятельности правительства. По правилам юридической техники и по закону экономии законодательного текста изложение каких-либо норм в начале закона в его так называемой общей части освобождает от необходимости текстуально повторять их в каждой последующей новелле. Но это же означает, что применять все последующие новеллы на практике можно с учетом того, что они не противоречат общей части. И это должно обязательно проверяться при мониторинге правоприменения.

Прежде основополагающими принципами деятельности правительства были: верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, принципы народовластия, федерализма, разделения властей, ответственности, гласности и обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Теперь принцип федерализма и принцип разделения властей исключены из текста. Вместо них или это надо понимать как-то иначе, но теперь в этот раздел вменён принцип единства системы публичной власти. Председателю комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству П. Крашенинникову придется потрудиться над аннотацией этой ситуации. Нужно также разъяснить, что будут иметь в виду депутаты, принимая запись, что правительство Российской Федерации из органа государственной власти, как это прописано в действующем законе, перевоплотится в орган публичной власти, как это прописано в новом законопроекте, оставаясь при этом в структуре исполнительной власти Российской Федерации.

Теперь от Госдумы нужно ждать объяснений того факта, что, следуя букве законопроекта, единственной основополагающей характеристикой правительства становится обеспечение «проведения в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды».

Здесь вопросов больше, чем один. Например, означает ли это, что единая социально ориентированная государственная политика в других сферах не является главной характеристикой «обеспечивающей» роли кабинета министров и сосредотачивается в духовной сфере жизни общества?

Заседание правительства РФ
Заседание правительства РФ
Government.ru

Правительство по новому закону призвано также обеспечивать «реализацию национальных целей, национальных проектов», формировать «федеральные целевые программы, государственные программы Российской Федерации и общенациональные планы действий и обеспечивать их реализацию». Депутатам для синхронизации законодательной терминологии нужно не просто рассредоточить все эти понятия по всему федеральному законодательству. В первую очередь это должно коснуться закона о стратегическом планировании в Российской Федерации, Бюджетного кодекса и других. Необходимо выстроить иерархию этих государственных стратегий: вначале — нацпроекты, которые создаются не в правительстве (если строго по тексту), а им обеспечиваются, затем — федеральные целевые программы, потом государственные программы и в завершение — общенациональные планы действий, формируемые и реализуемые кабинетом министров. Иерархия полезна для того, чтобы определить степень бюджетной защищенности каждого стратегического формата и абсолютную неприкасаемость бюджетных статей нацпроектов. После разведения понятий по своим бюджетным углам надо будет их синтезировать в рамках общего целеполагания, поскольку все главные исполнители находятся в одном месте — в самом правительстве.

Далее. Правительство «осуществляет взаимодействие органов публичной власти и координацию их деятельности в рамках единой системы исполнительной власти в Российской Федерации». Так прописано. Означает ли это, что публичная власть становится частью единой системы исполнительной власти?

По действующему закону в соответствии с указами президента Российской Федерации заместители председателя правительства Российской Федерации и федеральные министры могут замещать должности полномочных представителей президента Российской Федерации в федеральных округах. По новому закону они смогут замещать не только эти должности, но и вообще госдолжности имярек, без называния этих должностей, на федеральном уровне и уровне субъектов РФ. Заместитель председателя правительства или министр вправе будет при определенных обстоятельствах совмещать свою должность с должностью мэра Екатеринбурга, к примеру. Это действительно так и задумано? Ответы, будем надеяться, будут даны, и депутаты выдержат интеллектуальный шторм.

Неочевидно другое: как и что изменится в деятельности самой Государственной думы. Изменится ли что-либо в парламентском контроле за реализацией федерального законодательства и деятельностью исполнительной власти, как будет осуществляться парламентский контроль в отношении единой системы публичной власти в Российской Федерации. Так, собеседования с федеральными министрами в формате «правительственного часа» стали в Госдуме и Совете Федерации регулярно применяемой регламентной нормой. Назвать эти «правительственные часы» иначе, нежели товарищескими собеседованиями, убедить общественность в том, что это эффективная форма парламентского контроля, вряд ли можно. Во-первых, нельзя выдавать депутатские или сенаторские впечатления от устных выступлений министров на трибуне пленарных заседаний, от ответов на заранее направленные им вопросы — за подлинный парламентский контроль по сути закона о парламентском контроле. Это же не шоу, где достаточно аплодисментов. Нужен глубокий, не поверхностный, комиссионный анализ деятельности министерства в своей отрасли управления по теме доклада. Содоклад аудитора Счетной палаты — вещь правильная, но в его основе — не проверка с выездом в отрасль, а исследование документов и задокументированных результатов в министерских кабинетах. Комиссионные проверки с выездом на место внутриотраслевого производства по теме будущего министерского доклада до сих пор не практикуются. Во-вторых, можно ли считать существующие форматы парламентского контроля непродуктивными, если неудовлетворительны результаты работы правительства в 2018—2019 годах? Если неудовлетворительно исполнение государственных программ Российской Федерации, которые согласованы в профильных комитетах палат и утверждены Государственной думой и Советом Федерации при принятии федерального бюджета?

Заседание Госдумы РФ
Заседание Госдумы РФ
Duma.gov.ru

Двадцать пять лет в законодательстве существует такая форма представительской функции парламента и парламентского контроля, как депутатский запрос. На днях несколько депутатов Госдумы внесли законопроект о безусловности и обязательности к исполнению депутатского запроса. Почему? Потому что депутату Государственной думы в ответ на его запрос первым заместителем губернатора Свердловской области отказано в представлении запрашиваемых им документов «в связи с тем, что поступившее обращение не позволяет установить, что запрашиваемые сведения относятся к вопросам, связанным с деятельностью как депутата». После этого прокурором Свердловской области губернатору внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Однако по иску губернатора решением Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга представление признано незаконным. Суд апелляционной инстанции, оставив без удовлетворения жалобу депутата, указал, что в запросе депутата «необходимость представления ему запрашиваемых документов не была обоснована». В другом случае депутат Государственной думы Российской Федерации обратился к председателю правительства Ульяновской области с просьбой представить информацию о просроченной кредиторской задолженности бюджетных и автономных государственных учреждений Ульяновской области. В представлении этой информации было отказано, поскольку «обращение не относится к вопросам, связанным с депутатской деятельностью… вышеуказанный вопрос относится к полномочиям Законодательного собрания Ульяновской области в целом, а не отдельных депутатов».