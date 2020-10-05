5 октября 2020 | Время чтения 10 мин

Станислав Стремидловский, , 10:02 — REGNUM Папа Римский Франциск призвал излечить мир от общественно-экономических вирусов, передает Vatican News (Ватикан). Он снова напомнил, что пандемия коронавируса не столько создала новые проблемы, сколько выявила и сделала более очевидными уже существующие недуги общества. Чтобы уврачевать эти недуги, папа указал на пути достоинства, солидарности и субсидиарности. Необходимо сделать предпочтительный выбор в пользу бедных, пересмотреть систему использования благ и проявить заботу об общем доме. Верующие призваны придерживаться основных принципов социальной доктрины Церкви, руководствоваться верой, надеждой и любовью. Когда мы говорим о «возвращении к нормальности», отметил Франциск, мы имеем в виду не ту больную «нормальность», которая была до пандемии и которую пандемия лишь выявила. Та, прежняя «нормальность» больна несправедливостью, неравенством и деградацией окружающей среды. Нормальность же, к которой все мы теперь призваны — это нормальность Царства Божьего, где хлеба хватает всем с избытком, где общество основано на участии всех, а не на обладании, исключении и накопительстве. Вирус сделал заметным огромное неравенство в мире: неравенство в доступе к здравоохранению, к технологиям, к образованию. Миллионы детей остались без возможности ходить в школу. Эта несправедливость не является естественной или неизбежной: всё это — дело рук человека, результат модели развития, оторванной от основных ценностей. Поэтому мы нуждаемся не только в лечении от коронавируса, но и в лечении от тяжелых общественно-экономических вирусов. Это лечение возможно, если осуществлять доброкачественную политику, чтобы общество было поистине основано на всеобщем участии, где «последние» ценятся так же, как и «первые».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Турция готова вмешаться в дела Закавказья, сообщает L'Osservatore Romano (Ватикан). Ситуация в Нагорном Карабахе становится всё более напряженной. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что до сих пор Баку не обращался к Анкаре за помощью, но «если ситуация не будет разрешена, мы окажем поддержку». Турция хочет «разрешить кризис под эгидой ООН, однако с уважением к территориальному единству. Армения должна уйти», — заявил министр. Также выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган: «Борьба Азербайджана будет продолжаться до тех пор, пока Нагорный Карабах не будет освобожден от армянской оккупации». Тем временем иранская полиция разогнала несколько сотен демонстрантов на северо-западе страны, которые вышли на улицы в поддержку Баку. По оценкам, в Иране насчитывается около десяти миллионов граждан азербайджанского происхождения из более чем 80 миллионов жителей по сравнению со 100 тысячами армян. Тегеран недавно предложил себя в качестве посредника в конфликте в Нагорном Карабахе, отрицая, что оказывает помощь Еревану. Происходящее беспокоит западные страны и страны региона, поскольку может вызвать серьезную нестабильность в Закавказье, который служит коридором для транспортировки нефти и газа на мировые рынки.

Главы Церквей и христианских общин Иерусалима выступили с призывом остановить войну в Нагорном Карабахе, информирует Agenzia Fides (Ватикан). В числе подписавших заявление — предстоятель Иерусалимской православной церкви патриарх Феофил III и апостольский администратор Латинского патриархата Иерусалима архиепископ Пьербаттист Пиццабалла. Они призывают глав европейских государств, президентов России и США, генерального секретаря ООН «вмешаться, как можно скорее», чтобы «достичь немедленного прекращения огня и договориться об устойчивом мире». Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, заявил тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев, может быть заключено только «при условии вывода Арменией своих вооруженных сил».

Религиозные лидеры Азербайджана поддержали военные действия против Нагорного Карабаха, пишет Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). С обращением к азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву выступили председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Паша-заде, архиепископ Бакинский и Азербайджанский (Русская православная церковь) Александр, глава общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, глава общины европейских евреев Александр Шаровски, глава албано-удинской общины Роберт Мобили. Они поздравили Алиева с победами азербайджанской армии в «освобождении оккупированных территорий» и пожелали ему дальнейших успехов. По мнению авторов обращения, мировое общественное мнение в большинстве своем поддерживает Баку, который «находится на правильном пути и отстаивает свое право на освобождение своих земель». Как говорится в заключении, «да защитит Всевышний Азербайджан и подарит нам победу в этой праведной борьбе! Да поддержит Всевышний торжество истины и справедливости в нашем мире! Аминь!». До сих пор ни один высокопоставленный представитель Русской православной церкви не выступил в поддержку армянского народа в Армении и Нагорном Карабахе, утверждает издание. Боевые действия в регионе идут с 27 сентября, причем Баку, который фактически начал военные действия, пользуется сильной дипломатической и военной поддержкой Турции.

Боевые действия в Нагорном Карабахе — это джихад против армян-христиан, наемников прислала Анкара, считает Polonia Christiana (Краков, Польша). Турция отправила в регион около четырех тысячи сирийских боевиков. Они заявляют, что их цель — «бороться против крестоносцев-христиан», а поддержка Баку — это часть «джихада, священной войны мусульман против христиан». По словам итальянской католической писательницы армянского происхождения Антонии Арслан, такие действия являются элементом неоосманской политики Эрдогана, который увидел возможность расширения своего влияния на Азербайджан. Армения оказалась предоставлена самой себе со стороны международного сообщества. Арслан отмечает, что Ереван рассчитывает на помощь Европейского союза, но может оказаться, что его союзником останется только Россия. Как указывает писательница, нынешний конфликт возник из-за «плохой» мировой реакции на «четырехдневную войну» апреля 2016 года, когда Азербайджан, поддерживаемый Турцией, использовал боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для совершения преступлений против армян.

Глава ординариата Восточной Европы Армянской католической церкви архиепископ Рафаэль Франсуа Минасян в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) признал, что сегодня между Азербайджаном и Арменией наблюдается самый тяжелый кризис, начиная со времен заключения соглашения о прекращении огня 1994 года при посредничестве России. Архиепископ обратился с призывом к ЕС. «Мы ожидаем, что Европа выскажется, — говорит Минасян. — Мы ожидаем, что она будет мужественно стоять на стороне армянского народа и говорить правду, а именно, что Армения никогда не предпринимала нападения. Мы ожидаем голоса дружбы и ободрения, жеста братства и поддержки армянского народа».

Австрийский армяновед Ясмин Дум-Трагут призвала западную общественность не игнорировать конфликт вокруг Нагорного Карабаха и агрессию Азербайджана, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). Она напомнила в этой связи о Геноциде армян в Османской империи, который произошел в 1915 году. В Ереване царит «странное гнетущее спокойствие», отмечает Дум-Трагут, которая в настоящее время находится в армянской столице. По ее словам, «на улицах для солдат собирают деньги, еду и прочее, призывы «Мы победим!» звучат в каждом углу». Но на этот раз «всё намного серьезнее и гораздо опаснее, чем в предыдущие разы».

«Мы не позволим Турции совершить геноцид армян во второй раз», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Война в Нагорном Карабахе имеет международный контекст, по крайней мере с точки зрения вооружений: турецкие и азербайджанские самолеты ведут интенсивные бомбардировки, Баку использует без разбора израильские и турецкие боевые беспилотники, поражая как военные позиции, так и населенные пункты на севере и юге Арцаха (Нагорного Карабаха). Армения и Арцах отвечают российским оружием. Степанакерт, столица Нагорного Карабаха, подвергается интенсивным обстрелам, разрушаются дома, больницы, школы и дороги. Участие сирийских исламистских боевиков на стороне Азербайджана подтверждено различными западными правительственными учреждениями и российской разведкой. Контракты, подписанные с наемниками террористических группировок Сирии, их предварительная подготовка в Эль-Бабе в провинции Алеппо и последующая перевозка со стороны Турции свидетельствует, что Баку долгое время готовился к возобновлению конфликта.

Утром 1 октября госсекретарь США Майкл Помпео встретился с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером, информирует Vatican News (Ватикан). Отвечая на вопросы журналистов, директор Зала печати Святого престола Маттео Бруни рассказал, что вовремя 45-минутной беседы, прошедшей в дружественной атмосфере уважения и непринужденности, «стороны изложили свои позиции касательно отношений с Китайской Народной Республикой». Разговор также затронул «некоторые конфликтные и кризисные регионы мира, особенно Кавказ, Ближний Восток и Восточное Средиземноморье».

Кардинал назвал общение с Помпео «позитивным», но подчеркнул серьезное расхождение позиций Ватикана и США по Китаю, рассказывает Vatican insider (Турин, Италия). Паролин отметил, что сближения взглядов не было целью переговоров. Прежде всего Святой престол изложил свое видение проблемы. «Мы все стремимся к религиозной свободе, мирной жизни Церкви, однако мы расходимся в методах, в том, как достичь этих целей», — подчеркнул кардинал. Он напомнил о временном соглашении о назначении епископов, подписанном 22 сентября 2018 года, которое будет продлено. «Пока это ad experimentum, и оно будет оставаться секретным в течение следующих двух лет, — пояснил Паролин. — Есть надежда, что оно продолжит работать и будет работать даже лучше, чем до сих пор, так что мы можем приступить к назначению епископов на вакантные епархии в Китае».

По «китайскому вопросу» США и Ватикан имеют ошибочные представления друг о друге, пишет Crux (Денвер, США). Святой престол может подозревать, что Помпео и его коллеги играют в политику, пытаясь выглядеть жесткими с папой Франциском в отношении Китая, чтобы получить голоса избирателей. Но тикающие часы, которые американская сторона слышит в своей голове, — это не 3 ноября, а конец октября, когда Ватикан намерен пролонгировать свою сделку с Пекином. Вашингтон считает, что это договор с дьяволом, заставляющий Святой престол молчать о «китайских зверствах» и «фактически передающий контроль» над Церковью в КНР «коммунистическому режиму». Дело не в борьбе за голоса избирателей, подавляющее большинство американцев, которые будут голосовать на президентских выборах, вероятно, не знают, какова линия Ватикана в отношении Китая, и им всё равно. Но если США думают, что Святой престол наивен насчет Пекина, то зря. Паролин и Галлахер чрезвычайно хорошо осведомлены о реалиях на местах. Через сеть епископов, священников, миссионеров и мирян Ватикан имеет доступ к такой оперативной разведывательной информации, которой позавидовало бы любое светское государство, включая США. Просто у Святого престола другая дипломатическая философия в отношении того, как справляться с плохими партнерами. По их мнению, вовлеченность является лучшей стратегией, чем изоляция и конфронтация.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».