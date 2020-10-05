Хартум, , 10:02 — REGNUM Лидеры переходного правительства Судана и ряда повстанческих группировок подписали мирное соглашение в субботу, 3 октября, в столице Южного Судана, Джубе. Об этом сообщает VOA Swahili. Наблюдатели надеются, что заключенное соглашение, положит конец почти двадцатилетнему конфликту в раздираемых войной районах Судана, включая Дарфур.

Временный президент Судана Абдель Фаттах Аль-Бурхан после заключения соглашения заявил перед толпами сторонников в Джубе: «Судан — наша страна, и мы все братья». Бурхан добавил, что это великий день для судьбы народов Судана, поскольку страна достигла цели революции, мира, после многих лет войны, прекратив кровопролитие и дав народу достойный уровень жизни.

Временный премьер-министр Судана Абдалла Хамдок поблагодарил все фракции и лидеров, присоединившихся к мирному соглашению, положившему конец кровопролитному 17-летнему конфликту в стране, и призвал две оставшиеся фракции, которые еще не подписали мирное соглашение, присоединиться к нему.

Он сказал, что развитие невозможно без мира, призвав двух других лидеров повстанцев, которые еще не подписали соглашение, Абдель Азиза Хелу и Абдель Вахада Нура, присоединиться к нему.

Президент Южного Судана Сальва Киир, который был посредником на переговорах, сказал собравшимся, что он «восхищен соглашением» и «горд достигнутым». Киир также поблагодарил международное сообщество за его «поддержку и поощрение» в посредничестве в этой сделке.

«Наша работа не завершена, и мы не будем расслабляться до тех пор, пока наши цели по достижению мира в регионе не будут достигнуты», — заявил Киир.

Лидер одной из фракций, подписавших совместное мирное соглашение, Арко Минави подчеркнул, что это шаг в правильном направлении.

Суданское мирное соглашение включает в себя восемь пунктов. По нему в стране появятся восемь регионов, которые заменят нынешние 18 провинций страны.

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