Тбилиси, , 09:50 — REGNUM Грузия может стать площадкой для обсуждения карабахского конфликта в формате Минской группы ОБСЕ. Об этом заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу «Рустави 2».

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

По её словам, и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана видны предпосылки к готовности задействовать Минскую группу. Грузии следует содействовать проведению заседания, хотя бы у себя.

«Мы сделаем всё и готовы ко всему, что является приемлемым для них», — сказала Зурабишвили, добавив, что Грузия должна сохранять нейтралитет в противостоянии Армении и Азербайджана.

Читайте подробнее: Зурабишвили и тбилисская платформа по прекращению войны в Карабахе