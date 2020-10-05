Вашингтон, , 10:05 — REGNUM По словам корреспондента шведского телеканала SVT в США Стефана Осберга, поездка президента Дональда Трампа на машине, чтобы поприветствовать собравшихся вокруг клиники имени Уолтера Рида, одобряется его сторонниками, но ставится под сомнение медицинскими экспертами. В любом случае, по его словам, если президента выпишут 5 или 6 октября, то мы получим «отчет о состоянии его здоровья». Таким образом, обстоятельства заражения Трампа коронавирусом проясняться для широкой общественности, надеется Осберг. Об этом 5 октября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Скорее всего, мы получим отчет о состоянии Дональда Трампа, если его действительно выпишут сегодня или во вторник (5−6 октября — прим. ИА REGNUM)», — заявил Осберг.

Сам журналист считает, что поездка Трампа на своем лимузине была «некой пиар-акцией», направленной на демонстрацию хорошего положения дел относительно его самочувствия.

«Но если же послушать, какие препараты получает президент, то их как раз и дают крайне тяжелобольным пациентам. Мы также слышали, как врачи сказали, что ему давали кислород не позднее субботнего утра и что у него произошли некие изменения в легких», — объяснил Осберг.

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