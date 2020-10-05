Станислав Тарасов, 5 октября 2020, 09:43 — REGNUM

Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили
Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала «Рустави 2» заявила, что Грузия готова стать местом для проведения Минской группой ОБСЕ переговоров по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. По ее словам, «с обеих сторон замечаются предпосылки к готовности задействовать МГ ОБСЕ» и «мы должны содействовать проведению заседания, хотя бы в Грузии. Мы сделаем все и готовы ко всему». Она также сообщила, что на текущей неделе намеревается провести переговоры с армянским и азербайджанским лидерами. Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария, выступая 30 сентября в Брюсселе во время официального визита, также заявлял о готовности Тбилиси стать посредником в переговорах между Баку и Ереваном.

Грузинские политики высказывают беспокойство тем, что война в Нагорном Карабахе станет приобретать затяжной характер, а это затронет их страну. Тбилиси выступает с осторожными заявлениями нейтрального типа, не склоняясь ни к одной из сторон конфликта. Понять это можно, ведь в Грузии проживают многочисленные азербайджанская и армянская диаспоры. Но дело не только в этом. Грузинские эксперты указывают на ряд следующих факторов, которые могут изменить ситуацию. Прежде всего, территория Грузии считается транзитной, как в направлении с севера на юг, так и из Турции в Азербайджан. Во-вторых, в случае развития эскалации Грузия становится прифронтовым государством, что может остановить иностранные инвестиции. В-третьих, Тбилиси в случае затягивания войны понесет болезненные экономические последствия, если прекратятся поставки энергоресурсов из Азербайджана. А там дело может дойти до беженцев, терактов и тому подобного.

Танки армии Азербайджана. Нагорный Карабах
Танки армии Азербайджана. Нагорный Карабах
Цитата из видео из YouTube

Ситуация не так проста, как может показаться на первый взгляд. Грузинские аналитики фиксируют факт активизации в стране сил, которые, как пишет эксперт Давид Хмаладзе, нагнетают пропагандистскую волну, выставляя Тбилиси негласным участником войны в Карабахе. Речь идет о пропуске через территорию страны добровольцев, которые едут воевать за одну из сторон, а также транзите военных грузов из Турции в Азербайджан. Кстати, нечто подобное происходит и в соседнем Иране, где на севере страны, где проживают этнические азербайджанцы, отмечается рост националистических и антиармянских настроений. Опасность в том, что эти два потока — из Грузии и Ирана — станут двигаться навстречу друг к другу, дестабилизируя ситуацию во всем Закавказье. Безусловно, действует и турецкий фактор.

Вопрос в том, в какой степени Тбилиси готов проявлять солидарность с Европейским союзом, который намерен заняться «укрощением Анкары». Как утверждает бывший заместитель секретаря Совета безопасности Грузии Вано Мачавариани, «в последнее время руководство «Грузинской мечты», да и сама президент Зурабишвили «стали дистанцироваться от Турции и осторожничать с Азербайджаном». Но проблема в том, что Тбилиси не располагает необходимым международным авторитетом и соответствующими политико-дипломатическими ресурсами для того, чтобы взять на себя роль активного посредника и осуществлять функцию, подобную той, какую, к примеру, выполняет Швейцария в российско-грузинских отношениях. При этом он, конечно, может играть активную роль в контактах с ЕС, в определенной степени лоббируя вовлечение западных партнеров в процесс разрешения конфликта и напоминая о существующих в этом плане угрозах для европейской безопасности.

Хотя Брюссель и без того выступает с разного рода заявлениями, призывающими конфликтующие стороны прекратить войну и начать мирные переговоры. Однако кто сегодня слышит эти призывы, не подкрепленные конкретными действиями? Даже совместное заявление трех президентов — США, России и Франции — в отношении необходимости прекращения боевых действий и перехода к мирным переговорам в формате МГ ОБСЕ пока не срабатывает. Поэтому складывается ощущение, что Минская группа утратила инструментарий и не может влиять на ход конфликта. Тем не менее Зурабишвили теоретически имеет шанс заявить о себе в большой политике, предлагая как конфликтующим сторонам, так и МГ ОБСЕ свое видение, выдвинув, как считает один грузинский эксперт, «такую тбилисскую платформу, которая стала бы важной новостью для мирового сообщества».

Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили
President.gov.ge

Конечно, первоначально необходимо остановить войну. Потом зайти с другого конца и предложить Азербайджану и Турции снять экономическую и коммуникационную блокаду с Армении, выделить финансирование и в таком контексте постепенно переходить к решению проблемы статуса Нагорного Карабаха. То есть Баку должен предложить армянскому обществу мир, а не войну. Нужен диалог, нужно подготовить конфликтующие страны к мирному взаимовыгодному сосуществованию. Тогда появится новый переговорный формат, к которому может присоединиться Грузия и, возможно, Россия. Может случиться так, что интересы Москвы, Тбилиси, Еревана, Баку, Анкары и даже Тегерана станут отчасти совпадать. Но пока самой Грузии необходимо сохранять внутриполитическую стабильность, чтобы сыграть позитивную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.