5 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Тбилиси высказывает беспокойство тем, что война в Нагорном Карабахе станет приобретать затяжной характер, а это затронет Грузию. Он выступает с осторожными заявлениями нейтрального типа, не склоняясь ни к одной из сторон конфликта. Президент Грузии Саломе Зурабишвили теоретически имеет шанс заявить о себе в большой политике. Она предлагает как конфликтующим сторонам, так и МГ ОБСЕ свое видение.

Станислав Тарасов, , 09:43 — REGNUM



Саломе Зурабишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала «Рустави 2» заявила, что Грузия готова стать местом для проведения Минской группой ОБСЕ переговоров по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. По ее словам, «с обеих сторон замечаются предпосылки к готовности задействовать МГ ОБСЕ» и «мы должны содействовать проведению заседания, хотя бы в Грузии. Мы сделаем все и готовы ко всему». Она также сообщила, что на текущей неделе намеревается провести переговоры с армянским и азербайджанским лидерами. Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария, выступая 30 сентября в Брюсселе во время официального визита, также заявлял о готовности Тбилиси стать посредником в переговорах между Баку и Ереваном.

Грузинские политики высказывают беспокойство тем, что война в Нагорном Карабахе станет приобретать затяжной характер, а это затронет их страну. Тбилиси выступает с осторожными заявлениями нейтрального типа, не склоняясь ни к одной из сторон конфликта. Понять это можно, ведь в Грузии проживают многочисленные азербайджанская и армянская диаспоры. Но дело не только в этом. Грузинские эксперты указывают на ряд следующих факторов, которые могут изменить ситуацию. Прежде всего, территория Грузии считается транзитной, как в направлении с севера на юг, так и из Турции в Азербайджан. Во-вторых, в случае развития эскалации Грузия становится прифронтовым государством, что может остановить иностранные инвестиции. В-третьих, Тбилиси в случае затягивания войны понесет болезненные экономические последствия, если прекратятся поставки энергоресурсов из Азербайджана. А там дело может дойти до беженцев, терактов и тому подобного.

Танки армии Азербайджана. Нагорный Карабах Цитата из видео из YouTube

Ситуация не так проста, как может показаться на первый взгляд. Грузинские аналитики фиксируют факт активизации в стране сил, которые, как пишет эксперт Давид Хмаладзе, нагнетают пропагандистскую волну, выставляя Тбилиси негласным участником войны в Карабахе. Речь идет о пропуске через территорию страны добровольцев, которые едут воевать за одну из сторон, а также транзите военных грузов из Турции в Азербайджан. Кстати, нечто подобное происходит и в соседнем Иране, где на севере страны, где проживают этнические азербайджанцы, отмечается рост националистических и антиармянских настроений. Опасность в том, что эти два потока — из Грузии и Ирана — станут двигаться навстречу друг к другу, дестабилизируя ситуацию во всем Закавказье. Безусловно, действует и турецкий фактор.

Вопрос в том, в какой степени Тбилиси готов проявлять солидарность с Европейским союзом, который намерен заняться «укрощением Анкары». Как утверждает бывший заместитель секретаря Совета безопасности Грузии Вано Мачавариани, «в последнее время руководство «Грузинской мечты», да и сама президент Зурабишвили «стали дистанцироваться от Турции и осторожничать с Азербайджаном». Но проблема в том, что Тбилиси не располагает необходимым международным авторитетом и соответствующими политико-дипломатическими ресурсами для того, чтобы взять на себя роль активного посредника и осуществлять функцию, подобную той, какую, к примеру, выполняет Швейцария в российско-грузинских отношениях. При этом он, конечно, может играть активную роль в контактах с ЕС, в определенной степени лоббируя вовлечение западных партнеров в процесс разрешения конфликта и напоминая о существующих в этом плане угрозах для европейской безопасности.

Хотя Брюссель и без того выступает с разного рода заявлениями, призывающими конфликтующие стороны прекратить войну и начать мирные переговоры. Однако кто сегодня слышит эти призывы, не подкрепленные конкретными действиями? Даже совместное заявление трех президентов — США, России и Франции — в отношении необходимости прекращения боевых действий и перехода к мирным переговорам в формате МГ ОБСЕ пока не срабатывает. Поэтому складывается ощущение, что Минская группа утратила инструментарий и не может влиять на ход конфликта. Тем не менее Зурабишвили теоретически имеет шанс заявить о себе в большой политике, предлагая как конфликтующим сторонам, так и МГ ОБСЕ свое видение, выдвинув, как считает один грузинский эксперт, «такую тбилисскую платформу, которая стала бы важной новостью для мирового сообщества».

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

Конечно, первоначально необходимо остановить войну. Потом зайти с другого конца и предложить Азербайджану и Турции снять экономическую и коммуникационную блокаду с Армении, выделить финансирование и в таком контексте постепенно переходить к решению проблемы статуса Нагорного Карабаха. То есть Баку должен предложить армянскому обществу мир, а не войну. Нужен диалог, нужно подготовить конфликтующие страны к мирному взаимовыгодному сосуществованию. Тогда появится новый переговорный формат, к которому может присоединиться Грузия и, возможно, Россия. Может случиться так, что интересы Москвы, Тбилиси, Еревана, Баку, Анкары и даже Тегерана станут отчасти совпадать. Но пока самой Грузии необходимо сохранять внутриполитическую стабильность, чтобы сыграть позитивную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.