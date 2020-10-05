Стокгольм, , 09:53 — REGNUM «Либералы более не намерены ждать, когда правительство Швеции, состоящее из «Зеленых» и «Социал-демократов», согласует законопроект по иммиграционной политике и представит его на рассмотрение в парламент. Вместо этого, партия сама выдвигает ту самую версию законопроекта, которая ранее была предложена профильным комитетом Риксдага. Однако «Зеленые» уже предупредили своих коллег из «Либеральной партии», что их действия «будут иметь серьезные последствия». Об этом 4 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что принятие нового законопроекта, который определит будущую иммиграционному политику страны, является одним из первоочередных пунктов внутриполитической повестки, поскольку действие нынешнего закона, регулирующего иммиграцию, истекает в июле следующего года. Рамочные положения и магистральные направления нового законопроекта уже приняты профильным комитетом и были направлены в правительство, однако сам кабинет, состоящий из «Социал-демократов» и «Зеленых» пока не в состоянии договорится, какие из 26 предложенных пунктов готовы поддержать обе партии.

«Мы делаем это для того, чтобы правительство из-за конфликта между правящими партиями не упустило время для отправки заключения комитета и подготовки законопроекта, так чтобы он попал на рассмотрение Риксдага, и новый закон был принят уже в июле», — объяснила лидер «Либералов» Нямко Сабуни.

Однако «Зеленые» считают данное решение крайне неудачным, так как выдвинутый законопроект «Либералами», фактически повторяющий все 26 пунктов заключения комитета, не предоставит должных гарантий беженцам, проживающим на территории Швеции. Собственно говоря, в этом и заключается проблема, из-за которой входящие в правительство «Зеленые» не могут договориться с «Социал-демократами».

Тем не менее, «Умеренные» уже поддержали решение «Либералов». Как заявила представитель партии по миграционной политике Мария Малмер Стенергард, она понимает разочарование «Либералов», вызванное неспособностью правительства передать на рассмотрение парламентариев заключение комитета.

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