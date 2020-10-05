Махачкала, , 09:51 — REGNUM В Дагестане возрожден республиканский комитет по ветеринарии. Соответствующий указ, подписанный главой региона Владимиром Васильевым, опубликован на сайте руководителя субъекта.

Новому ведомству переданы функции министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана в сфере ветеринарии. Правительству республики поручено решить организационные, финансовые, имущественные и иные вопросы, связанные с реализацией этого указа.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Владимир Васильев внес ряд изменений в структуру правительства Дагестана. В частности, были упразднены комитет по ветеринарии и комитет по виноградарству, производству и обороту алкогольной спиртосодержащей продукции, а их функции получил минсельхозпрод республики.