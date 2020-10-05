Кемерово, , 09:30 — REGNUM Тесты на COVID-19 бесплатно делают в первую очередь пациентам с пневмонией и, ОРВИ; контактным с больным COVID-19 с симптомами вирусного заболевания; детям, находящимся в интернатах, детских домах, детских лагерях при появлении респираторных симптомов; проживающим в пансионатах для пожилых и других стационарных учреждениях социального обслуживания, учреждениях уголовно-исполнительной системы при появлении симптомов; на восьмой — десятый день лицам, контактировавшим с больным COVID-19; работникам медицинских организаций, имеющим риск инфицирования. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса.

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"При госпитализации в государственные медицинские организации региона всем поступающим пациентам проводят ИФА и ИХА экспресс-тестирование на коронавирус. Для стационара важно сориентироваться быстро, определить «опасного» пациента на входе. В случае, если экспресс-тест дает положительный результат, для уточнения результатов (подтверждения наличия у человека вируса SARS-CoV-2) дополнительно проводят (бесплатно) ПЦР-диагностику», — уточнили в министерстве.

Также бесплатно тестируют граждан старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ; работников стационарных организаций социального обслуживания населения, учреждений УИС при вахтовом методе работы; детей из организованных коллективов при возникновении трёх и более случаев заражения.

Заплатить за анализ на тест на COVID-19 придётся всем, кто решит сделать его без рекомендации врача: гражданам, прилетающим на территорию РФ из-за рубежа; решившим обследоваться «на всякий случай», «от страха» и так далее.