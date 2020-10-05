Степанакерт, , 09:32 — REGNUM Большинство иностранных журналистов покинуло Степанакерт после того, как город стал подвергаться обстрелам азербайджанской стороны. Об этом 5 октября сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что большинство съемочных групп покинули столицу Нагорно-Карабахской республики (НКР) на такси или на автобусе, которые были организованы местными властями, после того, как начались систематические обстрелы города.

Также сообщается, что в данный момент представители зарубежных СМИ сосредоточились в городе Горисе, который расположен в южной части Армении около границы НКР, где местные власти намерены создать пресс-центр.

В то же время, отмечается, что часть представителей прессы продолжает пребывать в Степанакерте, практически не выезжая из него и сообщая о разрушениях в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде призвала Армению и Азербайджан вернуться к мирным переговорам.