Варшава, , 09:26 — REGNUM Социологический центр IBRiS по заказу портала Wirtualna Polska провел исследование политических предпочтений поляков. Об этом передает Onet.pl.

Так, если бы парламентские выборы прошли в воскресенье 4 октября, в них приняли бы участие 51,9% из всех граждан, обладающих избирательным правом. 44% опрошенных не стали бы принимать участие в голосовании. При этом у 27,9% отказ был решительным.

«Несмотря на бурные и длительные коалиционные переговоры в «Объединенных правых» и явные конфликты между Збигневом Зеброй и Матеушем Моравецким, позиция правящей партии «Право и справедливость» остается очень сильной», — говорится в исследовании. За партию Ярослава Качиньского готовы проголосовать 41,6% респондентов (в исследовании двухнедельной давности этот вариант набрал 40,9%).

На втором месте по поддержке главная оппозиционная сила страны — «Гражданская коалиция», за которую проголосовали бы 22,1%. Респонденты IBRiS (22,4% в предыдущем опросе).

Движение Шимона Холовни «Польша 2050» заняло третье место по популярности, однако продемонстрировало падение поддержки с 11,2% (две недели назад) до 9% в настоящее время. По данным исследователей, «причиной снижения рейтинга «Польши 2050» могло стать заявление Холовни о том, что не он, а Михал Кобоско будет во главе партии».

Если бы выборы состоялись 4 октября, в парламент также прошли бы представители партии «Конфедерация». Они бы набрали 7,5%. Левые завершили бы выборы с результатом в 7,2% голосов. Остальные политические силы не прошли бы избирательный порог в 5%.

Опрос проводился 2 октября по телефону, в нем приняли участие 1100 респондентов, граждан Польши, обладающих избирательным правом.