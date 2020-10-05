Анкара, , 09:15 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, сообщает 5 октября Milliyet.

Отмечается, что встреча прошла в Стамбуле, стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений, а также взаимодействие в сфере безопасности и ситуацию в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ПНС является одной из сторон гражданской войны, которая продолжается в Ливии с 2011 года. В этом конфликте ПНС поддерживают Катар и Турция.

Ранее стало известно, что Файез Саррадж заявил о желании передать свои полномочия новому органу исполнительной власти.

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