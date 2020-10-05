Иркутск, , 09:01 — REGNUM В учениях соединений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Иркутской области задействованы более трех тысяч человек личного состава и 300 единиц техники, сообщили 5 октября в Минобороны РФ.

По данным ведомства, эти учения стали первыми крупномасштабными манёврами после того, как ракетное соединение перевооружили на мобильный комплекс «Ярс».

В числе других задач учений — совершение манёвренных действий на маршрутах боевого патрулирования и выполнение учебно-боевых задач в условиях действий в районах дислокаций ракетных комплексов условных диверсионно-разведывательных формирований, а также активного радиоэлектронного подавления со стороны противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в ближайшее время поэтапно переоснастят все ракетные полки новейшими комплексами «Ярс», «Сармат» и «Авангард».