Вашингтон, 5 октября 2020, 09:00 — REGNUM Бывший глава правительства Украины Алексей Гончарук планирует находиться в США до момента инаугурации нового президента страны. Об этом он заявил 5 октября в комментарии изданию «Украинская правда».
Гончарук отметил, что, находясь в США, он преследует две цели:
Политик также добавил, что планирует вернуться на Украину в конце февраля 2021 года.
Напомним, ранее экс-премьер-министр Украины получил работу в одной из структур аналитического центра Atlantic Council, а также на некоторое время улетел в США.
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