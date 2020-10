Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Бывший глава правительства Украины Алексей Гончарук планирует находиться в США до момента инаугурации нового президента страны. Об этом он заявил 5 октября в комментарии изданию «Украинская правда».

Гончарук отметил, что, находясь в США, он преследует две цели:

«В Штатах сейчас будет перезагрузка команды президента. И я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы в США появилась New US policy on Ukraine. Вторая — Украина здесь сейчас ассоциируется с коррупцией. Своим примером я хочу показать, что на Украине могут быть не коррумпированные премьер-министры», — рассказал он.

Политик также добавил, что планирует вернуться на Украину в конце февраля 2021 года.

«Я в Штатах планирую быть до инаугурации нового президента. Примерно до конца февраля», — сказал Гончарук.

Напомним, ранее экс-премьер-министр Украины получил работу в одной из структур аналитического центра Atlantic Council, а также на некоторое время улетел в США.

