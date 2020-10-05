Баку, , 08:53 — REGNUM Основное условие прекращения огня в Нагорном Карабахе — вывод армянских войск из региона, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к нации.

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Армения, подчеркнул он, должна оставить оккупированные территории, вывести войска, предоставить азербайджанской стороне график отвода своих сил. Армянские власти должны признать территориальную целостность Азербайджана.

«Пусть попросит прощения у азербайджанского народа и скажет, что Карабах — это не Армения», — сказал Алиев о требованиях к официальному Еревану.

Он отметил, что сейчас, в период ожесточённых боёв, восстановить режим прекращения огня будет трудно, но «над этим можно работать».

Глава Азербайджана перечислил населённые пункты, по его словам, освобождённые от армянской оккупации. Это город Джебраил и сёла Кархулу, Шюкюрбейли, Юхары Маралъян, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Деджал, Махмудлу, Джафарабад.

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