Москва, , 08:54 — REGNUM Наблюдательный полет над территорией Дании проведут военные специалисты России в период с 5 по 9 октября. Об этом 5 октября рассказал начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, его слова приводит газета «Красная звезда».

«В рамках реализации Договора по открытому небу (ДОН) Российская Федерация в период с 5 по 9 октября с аэродрома открытого неба Ольборг планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ту-154М-ЛК-1», — сообщил Рыжков.

Также он уточнил, что полет будет проходить по маршруту, который согласован со стороной наблюдения, а специалисты из Дании, находящиеся на борту самолета, будут заниматься контролем порядка применения аппаратуры наблюдения и соблюдения положений ДОН.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября стало известно, что специалисты Германии, Франции и Румынии в период с 21 по 25 сентября выполнят наблюдательный полёт над Россией в рамках реализации ДОН.