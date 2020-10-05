Джакарта, , 08:48 — REGNUM У сотрудников посольства Японии в Индонезии обнаружили коронавирус, сообщает CNN Indonesia.

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Министерство иностранных дел Японии подтвердило эту информацию. Сотрудникам посольства оказывается медицинская помощь на дому.

«Министерство иностранных дел продолжит принимать необходимые меры для предотвращения и распространения инфекции, чтобы не мешать операциям, в том числе защите японских граждан», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Японии.

Издание отмечает, что Индонезия — одна из стран Азии, серьезно пострадавших от коронавируса. Согласно статистическим данным, Индонезия находится на 22-м месте в мире по числу случаев заражения SARS-CoV-2.

Индонезия — страна с самым высоким уровнем смертности от COVID-19 в Юго-Восточной Азии, где по последним данным погибло 11 055 человек.

Между тем, Япония занимает 45-е место в мире с 84 215 случаями заражения SARS-CoV-2. Эпидемия унесла жизни 1578 человек в Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что ликвидация ядерного оружия является важным элементом мира и безопасности во всем мире.

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