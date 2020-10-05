Новосибирск, , 08:47 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о нарушениях в ходе выполнения национальных проектов в сибирских регионах. По словам Патрушева, нарушения связаны в том числе с лазейками в организации и проведении государственных закупок.

«Оплата невыполненных или некачественно выполненных работ, фальсификация отчётных показателей, завышение стоимости товаров и услуг — это далеко не полный перечень нарушений», — цитирует ТАСС секретаря Совбеза.

Он добавил, что при проведении торгов выявляются факты аффилированности должностных лиц органов власти, сотрудников государственных компаний с участвующими в конкурсных процедурах коммерческими организациями. Патрушев подчеркнул, что «надо принять дополнительные меры по предотвращению правонарушений, усилить контроль за использованием бюджетных средств».

Отметим, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл сегодня, 5 октября, в Новосибирске совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибири.