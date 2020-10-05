Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Во время воскресной пресс-конференции лечащий врач Дональда Трампа надеялся прояснить некоторые моменты относительно здоровья президента в свете его заражения коронавирусом. Вместо этого ему приписали попытку ввести общественность в заблуждение. Об этом 4 октября в своей статье сообщил журналист Dagens Nyheter Мартин Гелин.

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Он отметил, что врач противоречил сам себе и избегал однозначных ответов на простые вопросы, что отражает «безумные попытки» Белого дома поддерживать имидж президента в средствах массовой информации.

«После выходных, ознаменовавшихся противоречивой информацией о болезни Дональда Трампа, 4 октября врачу Белого дома Шону Конли было поручено неблагодарное задание — прояснить существующие неточности. Но все вышло не так хорошо. Конли отказался ответить на простой вопрос, — давали ли медики Трампу кислород в течение этих выходных. Четкой информации о том, когда Трамп впервые узнал о своем заражении коронавирусом, мы тоже не получили. В удивительном заявлении Конли сообщил, что намеренно пытался представить положительную информацию о состоянии Трампа, так как в противном случае это могло отразиться на самочувствии президента… Данное заявление было воспринято медицинскими экспертами и прессой Белого дома как факт того, что Конли предполагал, что сам Трамп рискует заболеть или вести себя более нерационально, если его лечащие врачи не попытаются представить состояние его здоровья как в можно более выгодном свете», — отмечает Гелин.

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