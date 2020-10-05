Стокгольм, , 08:38 — REGNUM В Риксдаге «Либералы» больше не намерены ждать, пока «Социал-демократы» и «Зеленые» договорятся о выработке общей позиции по иммиграционной политике Швеции. Теперь партия Нямко Сабуни оказывает давление на правительство и представляет в Риксдаг законопроект, который ранее был положен на стол правительству. Об этом 4 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что принятие нового законопроекта, который определит будущую иммиграционному политику страны, является одним из первоочередных пунктов внутриполитической повестки, поскольку действие нынешнего закона, регулирующего иммиграцию, истекает в июле следующего года. Рамочные положения и магистральные направления нового законопроекта уже приняты профильным комитетом и были направлены в правительство, однако сам кабинет, состоящий из «Социал-демократов» и «Зеленых» пока не в состоянии договорится, какие из 26 предложенных пунктов готовы поддержать обе партии.

Данная проблема вызвала глубокий раскол в правительстве. Однако на авансцену теперь выходят «Либералы», которые не намерены дожидаться консенсуса двух партий, и вносят аналогичный проект, содержащий в себе все 26 пунктов, выработанных ранее профильным комитетом.

«Поскольку правительству не удается представить на рассмотрение общий документ, общий законопроект, потому что у партий разные взгляды, когда дело доходит до вопросов иммиграции, Либералы берут на себя эту ответственность и вносят законопроект в Риксдаг», — заявила лидер партии Сабуни.