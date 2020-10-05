Стокгольм, , 08:45 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции Анн Линде призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирным переговорам после того, как за последние недели конфликт в Нагорно-Карабахском регионе перерос в боевые столкновения. В то же время глава шведской дипломатии призвала и другие страны прекратить участие в военном конфликте. Об этом 4 октября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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»Да, ситуация, конечно, очень тревожная, и я глубоко сожалею о погибших, и много погибших есть среди гражданского населения. И сейчас самое главное, чтобы боевые действия немедленно прекратились и стороны вернулись за стол переговоров», — заявила министр Линде.

Напомним, что Линде ранее намеревалась посетить столицы Армении и Азербайджана, однако из-за небезопасной ситуации в воздушном пространстве встречи министра были отменены. Тем не менее ей удалось провести телефонные разговоры с министрами иностранных дел обеих стран, которые сообщили шведской коллеге, что ответственность за тяжесть эскалации конфликта несет противоположная сторона.